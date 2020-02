Kroatiens Verfassungsgericht ebnet Weg für homosexuelle Pflegeeltern

Zagreb – Gleichgeschlechtliche Paare in Kroatien können nach dem Willen des Verfassungsgerichts künftig Pflegeeltern werden. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil hervor. Die bisherige Gesetzeslage habe Homosexuelle übergangen und sie somit diskriminiert, begründete das Gericht seine Entscheidung. „Das ist verfassungsmäßig inakzeptabel“, hieß es in dem Urteil weiter.