6000 Liter Alkohol entsorgt: Bier floss aus dem Wasserhahn

Was sich manch einer vielleicht schon einmal gewünscht hat, ist in einer indischen Gemeinde Wirklichkeit geworden: Dort fließt Bier direkt aus dem Wasserhahn. Wie der US-Sender CNN berichtet, ist im südindischen Staat Kerala Alkohol in einen Brunnen gesickert und hat sich in die Wasserversorgung der Gegend gemischt.