22-jährige Radfahrerin in Innsbruck von Lkw erfasst und schwer verletzt

Innsbruck – Im Osten von Innsbruck kam es am Freitagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 11.40 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Lkw auf der Andechsstraße Richtung Norden und wollte nach links in den Grabenweg einbiegen. Dabei dürfte er die vor ihm fahrende Radfahrerin übersehen haben, die an der Kreuzung ebenfalls links abbog.