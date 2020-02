Nach Einbruch in Ellmau von Zeugen verfolgt: Täter sprangen in Fluss

Ellmau – Filmreife Szenen ereigneten sich am Freitag in Ellmau: Gegen 13.15 Uhr brachen zwei bisher unbekannte Täter in ein Ellmauer Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten eine noch originalverpackte Geldbörse ohne Inhalt. Als die Täter über den Garten flüchteten, wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Die beiden Einbrecher vermummten sich daraufhin sofort und setzten ihre Flucht zu Fuß über ein schneebedecktes Feld fort.