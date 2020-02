„AfD-Hilftruppe“: CDU-Politiker fordern Auflösung der Werteunion

Berlin – In Deutschland sind in der CDU Rufe nach einer Auflösung der konservativen Parteigruppierung Werteunion laut geworden. Der Bundesvize des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Christian Bäumler, brachte einen Unvereinbarkeitsbeschluss ins Spiel. „Wer die Werte der CDU nicht teilt, hat in der CDU nichts zu suchen“, sagte er dem Handelsblatt vom Samstag. „Wir brauchen keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen.“