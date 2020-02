Halbe Million Euro Spesen: Strache rechtfertigt sich

Wien – Heinz-Christian Strache fühlt sich medial verfolgt. Anlass sind Berichte über seine Ausgaben als Vizekanzler, die in Folge einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ via Kurier bekannt wurden. In einem Facebook-Posting beklagt er „Hetze“.

Gleichzeitig rührt der ehemalige Freiheitliche die Werbetrommel für eine Aschermittwoch-Veranstaltung der FPÖ-Abspaltung „DAÖ“ in der „Prater Alm“ in Wien, wo er als „Gastredner“ auftreten will. In den vergangenen Jahren war Strache Stammgast beim freiheitlichen Aschermittwoch in Ried. Die heurige Veranstaltung der FPÖ in der Innviertler Gemeinde wird aktuell mit dem Konterfei von Strache-Nachfolger Norbert Hofer beworben. (APA)