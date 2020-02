Maierhofer verschießt: WSG Tirol zog in der Elfer-Lotterie die Niete

Lustenau – Ausgerechnet Neuzugang Stefan Maierhofer wurde zum tragischen Helden beim Cup-Aus der WSG Tirol gegen Austria Lustenau. Der Stürmer-Routinier verschoss den entscheidenden Elfmeter – und so zog der Bundesligist im Ländle nach einem harten Cup-Fight den Kürzeren.

Dabei war die Silberberger-Elf in der 46. Minute standesgemäß durch Zlatko Dedic in Führung gegangen. Feyrer (63.) und Mayer (99.) in der Verlängerung drehten die Partie zugunsten der Hausherren, weil Wattens das Fußballspielen beinahe komplett einstellte. Benjamin Pranter glich noch einmal aus (105./Handelfmeter). Bei einem Pfostenschuss von Yeboah kurz vor Schluss war Fortuna nicht mit den Kristallstädtern im Bunde.