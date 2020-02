Tirolerin Ruprecht zum Saisonstart in Moskau mit Band Siebente

Moskau – Die Tirolerin Nicol Ruprecht hat am Wochenende als Siebente im Bandfinale des Grand Prix von Moskau einen geglückten Auftakt in ihre letzte Saison in der Rhythmischen Gymnastik hingelegt. Die 27-Jährige hat mit der Olympia-Qualifikation im Visier ihre Programme umgekrempelt, in Russlands Hauptstadt erhaltene Punktebestleistungen mit dem Band (18,550 Zähler) und Ball (19,150) bestätigten ihren Weg.