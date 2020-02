Noch keine Panik bei der WSG Tirol nach dem unnötigen Cup-Aus

Wattens – Um im Bild zu bleiben: Es war ein aufgelegter Elfmeter, dass am Tag nach dem Cup-Aus in Lustenau (4:5 i.E.) österreichweit besonders vom Fehlschuss Stefan Maierhofers berichtet wurde. Wie man den „Major“ kennt, versteckte sich der Angreifer am Tag danach aber nicht und ließ seine knapp 33.000 Facebook-Follower wissen: „Ihr könnt mir glauben, dass ich wieder aufstehe.“