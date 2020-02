AK Tirol warnt: FinanzOnline liefert derzeit falsche Ergebnisse

Innsbruck – Die Österreicher haben im vergangenen Jahr so viel Lohnsteuer gezahlt wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Grund genug, sich Anfang des neuen Jahres einen Teil des Geldes von Vater Staat zurückzuholen. Wer derzeit seine „Arbeitnehmerveranlagung", wie der Steuerausgleich korrekt heißt, im Internet macht, sollte laut Arbeiterkammer Tirol (AK) jedoch Vorsicht walten lassen.

Derzeit hakt es nämlich bei der Funktion „Vorberechnung“, die den zu erwartenden Betrag anzeigt, berichtet die AK am Montag in einer Aussendung. Wegen eines Programmierfehlers seien etwa der im Jahr 2019 eingeführte Familienbonus Plus sowie der Alleinverdiener-/erzieherabsetzbetrag entweder gar nicht oder in unrichtiger Höhe ausgewiesen. Es komme demzufolge zu großen Unsicherheiten bei den Steuerpflichtigen, wenn diese eine Gutschrift erwarten und sich dann auf dem Bildschirm mit einer Nachzahlung konfrontiert sehen, so die AK.