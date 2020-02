Lkw-Fahrer in Lienz aufgehalten: 20 Stunden ohne Pausen unterwegs

Die Polizei in Osttirol hat bei einem Lkw-Fahrer mehrere Übertretungen festgestellt. Wie die Exekutive berichtet, wurde der Mann am Montag um 11.10 Uhr bei der Kontrollstelle in Leisach überprüft. Der 47-jährige Rumäne benützte zwei Fahrerkarten, um die Einhaltung seiner Lenk- und Ruhezeiten vorzutäuschen. Zusätzlich stellte die Polizei zahlreiche Übertretungen der Sozialvorschriften fest. Der Rumäne lenkte das Fahrzeug demnach 20 Stunden lang ohne ausreichende Pausen. (TT.com)