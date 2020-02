Nach neun Jahren Pause: Rage Against the Machine auf Tour – auch in Wien

Die US-Band Rage Against the Machine („Killing in the Name") steht nach neunjähriger Pause wieder gemeinsam auf der Bühne und geht auf Welttournee. Am Montag veröffentlichten die Musiker im Internet die Tourdaten. Abgeschlossen wird die am 26. März in El Paso (USA) startende „Run The Jewels"-Tour am 12. September mit einem Konzert in der Wiener Stadthalle.