Nach Abschüssen in Kaisers: Land Tirol will Gatterjagd künftig verbieten

Kaisers – Die Gatterabschüsse am Wochenende in Kaisers im Außerfern haben hohe Wellen geschlagen: Wie berichtet, wurden 33 Stück Wild innerhalb des Reduktionsgatters binnen kürzester Zeit abgeschossen. Die erboste Bevölkerung wollte die Jäger aufhalten, konnte aber nichts mehr ausrichten (die TT berichtet).

Die Bevölkerung in Kaisers zeigte sich nach dem „Gemetzel" aufgewühlt. © Gemeinde Kaisers

Das Land Tirol hatte die Vorgehensweise zunächst mit der Gefahr möglicher Tbc-Ansteckungen verteidigt: „Die Tatsache, dass einige der entnommenen Tiere vom Sonntag an einer offenen Tbc-Erkrankung litten und damit für Menschen und Tiere ansteckend waren, zeigt, dass es auch in Zukunft notwendig sein wird, zur Tbc-Bekämpfung Rotwild zu regulieren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei solchen Tbc-Vorfällen keine andere Wahl als eine Regulierung besteht", erklärt LHStv. Josef Geisler in einer Aussendung. Er gibt aber zu, dass die Gatterjagd kein adäquates Mittel sei: „Die Methoden, die am vergangenen Sonntag angewendet wurden, sind aber nicht mehr zeitgemäß und abzulehnen.“

Für Geisler steht fest, dass es in Zukunft in Tirol keine derartigen Abschüsse mehr geben wird: „Eines ist für mich nach diesen Vorfällen klar: In Tirol werden wir Gatterabschüsse künftig verbieten. So etwas wird es in Tirol nicht geben“, schließt der Landeshauptmann-Stellvertreter.

Jägerverband distanziert sich von Vorgehen

Auch der Tiroler Jägerverband distanziert sich klar von den Vorgängen in Kaisers: In einer Aussendung sprechen die Jäger von „drastischen Mitteln", die von der Veterinärbehörde ergriffen worden seien. „Ein solch extremes Vorgehen wie in Kaisers wird vom Tiroler Jägerverband auf das Schärfste abgelehnt", so die Verantwortlichen weiter. In einer eigens einberufenen Vorstands- und Präsidiumssitzung wurde daher ein klarer Beschluss gefasst: „Derartige Massen-Keulungen haben mit weidgerechter Jagd und tierschutzrechtlichen Grundsätzen nichts zu tun; sie sind weder weidgerecht noch tierschonend. Der Tiroler Jägerverband distanziert sich klar und vorbehaltslos von solchen Maßnahmen“, erklärt Landesjägermeister Anton Larcher. Solche Aktionen dürften sich in Tirol keinesfalls wiederholen, stellt er klar.

Das Rotwild war in Panik, gefangen im Gatter, gegen die Zäune und aufeinander gesprungen. Schwere Verletzungen wie Kieferbrüche oder aufgerissene Flanken waren die Folge. © Gemeinde Kaisers

Nach der Abschussaktion hatte sich die Kommunikation von Seiten des Landes übrigens noch anders gelesen. Dort hieß es: „33 Stück Rotwild wurden im Rahmen der Tbc-Bekämpfung Sonntagnacht im Wildgatter in Kaisers von erfahrenen Schützen in kürzester Zeit schonend und tierschutzgerecht entnommen. Damit konnte die Abschussquote, die zur Eindämmung der vom Tier auf Menschen übertragbaren Seuche Tbc notwendig ist, erstmals seit vielen Jahren erfüllt werden. Dem Urteil des Landesverwaltungsgerichts wurde Folge geleistet“, so Landesveterinärdirektor Josef Kössler.