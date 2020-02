Amazon „entnazifiziert“ Bookstore, viele Verkäufer verärgert

Neben dem Bann gegen rechtsextreme Werke entfernt der Amazon Bookstore auch Hakenkreuze von seiner Plattform. In einem Buch über die von Amazon eigens produzierte TV-Serie „The Man in the High Castle“, in der viele nationalsozialistische Symbole zu sehen sind, sind Hakenkreuze aus Bildern digital entfernt. Laut Amazon war dies eine freiwillige Entscheidung des Verlages.