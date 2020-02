Kitz braucht sieben Siege in zehn Spielen: „Saison kann noch super werden“

Eines steht schon vor dem Match fest: Es wird ein Stechen und Hauen um die letzten beiden Play-off-Plätze, die sich nur die Sieger der jeweiligen Qualifikationsrunde (Gruppe A und Gruppe B) sichern werden. „Wenn wir um den Einzug ins Play-off mitspielen wollen, müssen wir von den zehn Spielen sieben gewinnen“, hat Trainer Charles Franzen die Rechnung längst im Kopf. Auch wenn der schwedische Coach nicht unbedingt viel vom eigentümlichen Modus hält: „Aus meiner Sicht wäre es sportlich besser, wäre in den Play-offs Platz für mehr Mannschaften. So besteht in der Qualifikationsrunde die Gefahr, dass manchen schon vorzeitig der Kampfgeist ausgehen könnte.“ Neben Auftaktgegner Fassa treffen die Gamsstädter, die einen Bonuspunkt mitnehmen, auf Feldkirch, Zell am See, Bregenzerwald und die Steel Wings Linz (Donnerstag/19 Uhr). Das erste Heimspiel in der Quali-Runde geht am Samstag (20 Uhr) gegen Erzrivale Zell am See über das Eis.