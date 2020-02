Tiwag erhöht ab 1. April den Strompreis um sechs Prozent

Innsbruck – Mit dem 1. April wird sich die Stromrechnung für einen Standardhaushalt in Tirol um rund drei Euro bzw. sechs Prozent erhöhen. "Wir haben dabei ganz bewusst nicht den Maximalrahmen ausgeschöpft", betont Tiwag-Vorstandvorsitzender Erich Entstrasser in einer Aussendung am Dienstag. Damit bliebe Tirol gemeinsam mit Vorarlberg der günstigste Landesversorger in Österreich. Insgesamt belaufe sich die Preiserhöhung für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3500 kWh auf rund 40 Euro.

Der von der Tiwag in Tirol an Kunden mit Standardverträgen gelieferte Strom komme dabei zu 100 Prozent aus heimischer Wasserkraft, so der Landesversorger. "Wir können mit unseren eigenen Anlagen aber nur knapp die Hälfte des jährlichen Gesamtbedarfs in Tirol abdecken", so Entstrasser. Die Tiwag wolle daher die Energieunabhängigkeit in den nächsten Jahren durch den Ausbau der heimischen Wasserkraft weiter verbessern.