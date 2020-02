Oscar-Gewinner drehte auch in Hintertux, Außerferner Firma besitzt Filmrechte

Reutte, Innsbruck, Tux – Es kommt wohl nicht so oft vor, dass ein bekannter Regisseur am Hintertuxer Gletscher für einen Filmdreh anfragt. Damals hatte Bong Joon Ho zwar noch keinen Oscar in der Tasche, doch bei der Verleihung vor Kurzem wurde nicht nur in Hollywood gefeiert, sondern auch in Hintertux.