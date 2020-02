Studie ergab: Kinderkriegen ist ansteckend

Bamberg – Es ist wahrscheinlicher, ein Kind zu bekommen, wenn Geschwister, Kolleginnen und Kollegen eines bekommen. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls die Wissenschafterin Henriette Engelhardt-Wölfler von der Universität Bamberg in der aktuellen Forschungsarbeit „Familie, Firmen und Fertilität: Eine Studie über soziale Interaktionseffekte“. Details wurden nun in der Fachzeitschrift Demography veröffentlicht.

Gemeinsam mit Kollegen aus Berlin und Amsterdam haben die Wissenschafter Daten aus dem „System of Social Statistical Datasets“ ausgewertet. Dabei handelt es sich um eine Datenquelle, in der verschiedene Registerdaten aller Einwohner der Niederlande verknüpft sind. Der Datensatz enthält Angaben über Geschwister und über Arbeitgeber, sodass die Forscher beide Bereiche miteinander in Zusammenhang bringen konnte.