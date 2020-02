"Eine Zauberhafte Nanny"-Star Raphael Coleman starb mit 25 Jahren

London – Raphael Coleman wurde nur 25 Jahre alt. Als Zehnjähriger war der Brite weltweit bekannt geworden, spielte er doch an der Seite von Emma Thompson und Colin Firth in "Nanny McPhhe – Eine zauberhafte Nanny" die Rolle des Eric Brown. Schauspieler wollte er aber nicht werden, stattdessen studierte er Zoologie und wurde Umweltaktivist.

Seine Mutter bestätigte die Todesnachricht auf Twitter bereits am Freitag. Ihr Sohn sei gestorben, als er das machte, was er am meisten liebte: