Tiroler Wagner scheiterte in der Quali, Kuenz startet am Mittwoch

Rom – Die österreichischen Ringer Christoph Burger (Gr.-römisch-Klasse bis 72 kg) und Michael Wagner (-82 kg) sind bei der EM in Rom am Dienstag bereits in der Qualifikationsrunde ausgeschieden. Vize-Juniorenweltmeister Markus Ragginger (-97 kg) trat wegen einer Bänderverletzung nicht an.