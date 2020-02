Dieb in Mayrhofen auf frischer Tat ertappt: Hinweise erbeten

Mayrhofen – Nach einem Einschleichdiebstahl in Mayrhofen ist die Polizei auf der Suche nach dem Täter. Der etwa 50-jährige Mann wurde am Dienstag gegen 14 Uhr von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er sich ins Erdgeschoss eines unversperrten Wohnhauses einschlich. Auf die Frage, was er dort mache, gab der Mann an, auf der Suche nach einem Zimmer zu sein. Daraufhin verließ der Unbekannte das Haus.