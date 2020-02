Bitcoin kletterte wieder deutlich über 10.000 US-Dollar

Zürich – Die Digitalwährung Bitcoin setzt ihren seit Jahresbeginn anhaltenden Kursanstieg fort. Am Dienstag stieg die älteste Kryptowährung auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp bis auf 10.383 US-Dollar ( (9.481,33 Euro). Das ist der höchste Stand seit etwa fünf Monaten.

Bereits am Wochenende hatte der Bitcoin die Marke von 10.000 Dollar übersprungen, war aber am Montag wieder zurückgefallen. Derzeit ließen sich die Anleger offenbar von Kurseinbrüchen nicht beirren, kommentierte am Dienstagabend das deutsche Emden-Research: „Jeder Rücksetzer wird aktuell als Kaufgelegenheit wahrgenommen.“