Snowboarder schlug in Rohrberg mit Skistock auf Skifahrer ein

Rohrberg – Wegen der angeblich rücksichtslosen Fahrweise eines Snowboarders kam es am Dienstagnachmittag in Rohrberg zu einem handfesten Streit. Der unbekannte Boarder war bei der Mittelstation der Rosenalmbahn zu Sturz gekommen und gegen einen wartenden Skifahrer geprallt. Der 55-Jährige stellte den Snowboarder zur Rede, was sich rasch zu einem Streit entwickelte.