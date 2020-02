„Vitalakademie“ verliert Rechtsstreit mit VKI und beruft

Wien – Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat die Linzer "Vitalakademie" geklagt und nun in erster Instanz vom Landesgericht Linz recht bekommen. Vom VKI war unter anderem beanstandet worden, dass die "Vitalakademie" (akademie mea vita GmbH) in ihrer Werbung für den Lehrgang „Diplomierter Ernährungstrainer“ nicht ausreichend darüber aufklärte, dass ausgebildete „Ernährungstrainer“ keine individuelle Beratung in Ernährungsfragen durchführen dürfen, da dies dem gesetzlich reglementierten Gewerbe des Ernährungsberaters vorbehalten ist. Weiters wurden 29 Klauseln in den AGB beanstandet.