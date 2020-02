Coronavirus hat jetzt offiziellen Namen „Covid-19"

Genf – Das neuartige Coronavirus trägt nun offiziell den Namen „Covid-19". Der Name ersetze die bisherige Bezeichnung 2019-nCoV, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag beim Expertengipfel in Genf mit. „Co" steht demnach für „Corona", „vi" für „Virus" und „d" für „disease" (Krankheit).