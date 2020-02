Temperaturrekorde in der Antarktis, Pinguine werden immer weniger

Buenos Aires – In der Antarktis ist gerade Hochsommer – aber so warm war es noch nie. Vergangene Woche wurden 18,3 Grad an der Forschungsstation Esperanza gemessen. Das ist die die höchste jemals erreichte Temperatur seit Beginn der Messungen 1961. Auch an anderen Forschungsstationen kletterte das Quecksilber hoch wie nie zuvor. Unter den ständig steigenden Temperaturen unter anderem die Pinguine.