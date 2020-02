Erdogan droht Syrien wegen Idlib mit Vergeltungsangriffen "überall"

Idlib – Nach bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen türkischem und syrischem Militär hat Ankara seine Drohungen in Richtung Damaskus verschärft. Im Fall weiterer Angriffe auf türkische Soldaten im Norden Syriens will Präsident Recep Tayyip Erdogan nun auch jenseits der umkämpften Rebellenhochburg Idlib zurückschlagen.

Wenn den türkischen Soldaten "auch nur der kleinste Schaden zugefügt wird, dann werden wir ab heute die Kräfte des Regimes überall angreifen, ohne an Idlib oder die Grenzen des Sotschi-Abkommens gebunden zu sein", sagte Erdogan am Mittwoch während einer Rede vor Mitgliedern seiner Regierungspartei AKP.

Der Hinweis auf das Sotschi-Abkommen bezieht sich auf eine Einigung zwischen der Türkei und Russland als Schutzmacht Syriens. Damit sollte unter anderem in Idlib eine Deeskalationszone entstehen. Die Türkei, die im syrischen Bürgerkrieg islamistische Rebellen unterstützt, richtete daraufhin dort Beobachtungsposten ein. Dennoch begann das syrische Militär eine Offensive auf Idlib. In den vergangenen Tagen hatte es große Geländegewinne gemeldet.

Dabei waren binnen einer Woche auch mehrere türkische Soldaten getötet worden – Erdogan sprach am Mittwoch von 14 Toten und 45 Verletzten. Die Türkei startete Gegenangriffe und gab an, zahlreiche syrische Soldaten getötet zu haben.

Die Eskalation hatte Sorgen vor einer Ausweitung der Gefechte geschürt. Dennoch scheint sich Erdogan zunächst an ein bereits zuvor bis Ende Februar befristetes Ultimatum halten zu wollen: Bis dahin müsse sich Syrien von den türkischen Posten zurückgezogen haben, sonst werde die Türkei die Sache selber in Hand nehmen. Die Regierung habe dafür in den vergangenen Tagen ihre militärische Präsenz in Idlib "ernsthaft ausgebaut", sagte Erdogan am Mittwoch.