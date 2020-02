Datenschützer kippten Start von Facebooks Dating-Funktion in Europa

Deshalb habe die Behörde am vergangenen Montag eine „Inspektion" bei Facebook in Dublin durchgeführt und Unterlagen eingesammelt. Facebook teilte dazu am Mittwoch mit, man habe an starken Datenschutz-Maßnahmen für die Funktion sowie der Einschätzung zur Datenerhebung gearbeitet und diese nach Aufforderung mit der irischen Behörde geteilt. Einen Tag zuvor hatte Facebook lediglich erklärt, man nehme sich „noch etwas mehr Zeit, um das Produkt für Europa vorzubereiten" – ohne dabei die Kontroverse mit den Datenschützern zu erwähnen.