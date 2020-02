Crypto-Abhöraffäre: „Größter Spionagefall der Weltgeschichte"

Dass österreichische Behörden die manipulierten Chiffriergeräte zur Verschlüsselung geheimer Kommunikation „verwendet" hätten, würde Beer „nicht überraschen". Er stelle nur Vermutungen an, betonte der Historiker, aber: „Es macht total Sinn, dass das neutrale Österreich bei der neutralen Schweiz solche Geräte kauft." Dass nur die Vereinten Nationen davon betroffen waren, will Beer nicht so glauben. Österreich hätte auch im Kalten Krieg als neutraler und geopolitisch wichtiger Staat eine Rolle gespielt – „und die Amerikaner haben schon immer ein Auge auf Österreich geworfen", und hätten sehr viel Einfluss schon seit Besatzungszeit ausgeübt. Beer merkte zudem an, dass durch das „Abschöpfen bei anderen Staaten" ohnedies einige Informationen über ihre Verbündeten preisgegeben werden.

Die Dimension der Abhöraffäre ist nach Einschätzung Beers auf jeden Fall auf mehreren Ebenen „unglaublich": Das Ganze gehe in die Tiefe – „die geheimsten Dinge, die ein Staat hat" -, in die Breite - „weil so viele Länder mitgemacht haben" –, in die Länge – „das Ganze ist 75 Jahre für die Amerikaner gelaufen, wenn man genau hinschaut"–, und in die Höhe – es seien die höchsten Regierungs-, Geheimdienst und Militärstellen angezapft worden. Die Nachwehen der Affäre „werden nicht so groß sein", meint der Experte. „Man wird jetzt auf die Amerikaner hinpecken", vermutet Beer, „aber in Wirklichkeit feiern das die Amerikaner als ihren großartigen Erfolg, der ihnen geholfen hat, den Kalten Krieg zu gewinnen – jedenfalls teilweise".