Alle Pferde übersiedelt: „Berittene Polizei“ endgültig Geschichte

Wien – Das umstrittene Prestigeprojekt der Reiterstaffel von Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickl ist endgültig Geschichte: Alle verbliebenen Tiere sind diese Woche von ihrer Unterkunft in der Militärakademie Wiener Neustadt in eine Trainingsstätte der Spanischen Hofreitschule in Heldenberg in Niederösterreich übersiedelt. Bis die neun Pferde verkauft werden, verbleiben sie in ihrer neuen Unterkunft.