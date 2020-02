Männer-Kosmetik und Co: Tinder-Nutzer shoppen anders

New York – Online-Dating verändert das Kennenlernen, aber auch das Konsumverhalten, meint Daniel McMurtrie. Der CEO des New Yorker Hedgefonds Tyro Capital Management beschäftigt sich aus Investorensicht mit der Dating-Branche. „Wenn man bedenkt, wie viel Geld man ausgibt, um einen Partner zu finden, ihn zu umwerben, zu heiraten und Kinder zu bekommen, dann ändert sich das alles durch das Online-Dating“.

In der Regel heiraten Paare in den USA heute später und lassen sich seltener scheiden. Meistens werde das mit längeren Ausbildungen und wirtschaftlicher Unsicherheit erklärt, sagt McMurtrie. Er sieht jedoch weitere Gründe dafür: „Die Menschen haben mehr Dates und lernen dadurch ihre Vorlieben und Voraussetzungen für eine langfristige Beziehung besser kennen.“

Viel größere Verdienstmöglichkeiten sieht der Investor in der Zusammenarbeit der Anbieter mit Restaurants, Kosmetik- und Bekleidungsgeschäften. „Für ein Date gibt man in New York mindestens 100 Dollar (92 Euro) aus“, sagt McMurtrie. „Die Frage ist, welchen Anteil an den 100 Dollar Tinder für die Vermittlung veranschlagen könnte.“