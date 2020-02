Förderung von Mädchenfußball: UEFA startet Projekt mit Disney

Innsbruck – Um mehr Mädchen für den Fußball zu begeistern, hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit dem Entertainment-Konzern Disney eine ungewöhnliche Initiative gestartet. Bei dem Projekt „Playmakers“ soll mit einem Erzählansatz mit beliebten Disney-Figuren „mehr Mädchen der Spaß an regelmäßiger körperlicher Betätigung und Fußball näher gebracht werden“, wie die UEFA am Donnerstag mitteilte.

Sieben Nationalverbände - neben Österreich auch Schottland, Norwegen, Belgien, Polen, Rumänien und Serbien werden nach UEFA-Angaben „Playmakers“ in Schulen und Vereinen einführen, um fünf- bis achtjährige Mädchen zu erreichen, die derzeit nicht Fußball spielen. Die UEFA will die Zahl der Fußball spielenden Frauen und Mädchen in Europa bis 2024 auf 2,5 Millionen verdoppeln. (APA)