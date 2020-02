Empörung über Pornodreh an buddhistischer Kulturerbestätte in Myanmar

Ein Pornodreh an einer berühmten heiligen Stätte sorgt in Myanmar für Empörung. Das zwölfminütige Video, das auf der Plattform Pornhub veröffentlicht wurde, wurde in Bagan gedreht. Die bei Touristen beliebte Weltkulturerbestätte ist für seine tausenden buddhistischen Pagoden bekannt.

Der Leiter des Reiseveranstalters New Fantastic Asia, Tun Tun Naing, kritisierte "nachlässige" Sicherheitsvorkehrungen in Bagan. Der Vorsitzende des Reiseverbands in Mandalay, Myo Yee, erklärte, der Fall sei eine weitere schlechte Nachricht für die Tourismusindustrie des Landes, die ohnehin schon unter der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China leide. (APA/AFP)