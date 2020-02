Mindestens 21 Tote nach Schneefällen und Lawinen in Afghanistan

Kabul – In Afghanistan sind nach heftigen Schneefällen mit Lawinenabgängen binnen fünf Tagen mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten in der zentralafghanischen Provinz Daikundi seien sechs Mitglieder einer Familie, deren Haus von einer Lawine verschüttet wurde, teilten lokale Behörden am Donnerstag mit.