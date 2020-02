Gerlos – Eine Spur der Zerstörung schlugen in der Nacht auf Donnerstag Unbekannte in Gerlos: Sie zertrümmerten an drei geparkten Autos die Heckscheiben. Womit, ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Zell am Ziller bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7257. (TT.com)