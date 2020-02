Amazon-Klage: Gericht stoppt Pentagon-Auftrag an Microsoft vorläufig

Washington – Der Cloud-Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums an Microsoft ist aufgrund der Klage des Mitbewerbers Amazon vorläufig gestoppt worden. Das zuständige Gericht gab einem Antrag von Amazon auf eine einstweilige Verfügung am Donnerstag statt. Wegen der Vergabe des zehn Milliarden Dollar schweren Auftrags an Microsoft läuft schon seit Monaten ein erbitterter Streit zwischen dem Amazon-Konzern des laut Forbes reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos, und der US-Regierung.