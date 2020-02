Geheimnis gelüftet: So klingt der neue James-Bond-Titelsong von Billie Eilish

London – Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish hat in der Nacht auf Freitag ihren Titelsong zum kommenden James-Bond-Film „No Time To Die" (deutscher Titel: „Keine Zeit zu sterben") auf YouTube und Co veröffentlicht. Das gleichnamige Lied, ist eine ruhige Ballade im klassischen 007-Sound.

Laut dem offiziellen Twitter-Account von James Bond wird die 18-Jährige den Titel erstmals bei den Brit Awards am 18. Februar live singen. Bei der Preisverleihung in London ist sie selbst als Beste Internationale Solokünstlerin nominiert.

Eilish ist die bisher jüngste Künstlerin, die einen Song für die berühmte Agentenfilm-Reihe eingesungen hat. Auch der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer und der frühere Gitarrist der Band The Smiths, Johnny Marr, wirkten an „No Time To Die" mit. Die beiden sollen sie einem Bericht der Daily Mail zufolge bei dem Auftritt begleiten.

„Keine Zeit zu sterben" startet am 2. April in den österreichischen Kinos. Hauptdarsteller Daniel Craig hat angekündigt, dass es sein letzter Einsatz als Geheimagent James Bond sein wird. Neben Craig spielen Lashana Lynch, Ana de Armas, Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") und Christoph Waltz als Bösewicht Blofeld in dem Agententhriller mit. Es ist der 25. Bond-Film.

🎥 Video | Ein kleiner Vorgeschmack auf den Film

