Abfuhr für Tirol: EU-Verkehrskommissarin will Rücknahme der Lkw-Fahrverbote

Innsbruck – Das heutige Treffen zwischen Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) und EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean geriet zur Schelte für Tirol für die in den vergangenen Jahren verfügten Maßnahmen zur Reduktion des Transitverkehr auf der Brennerachse. Offen kritisierte Vălean, dass es nicht gehe, dass jedes Land Einzelmaßnahmen treffe. Intern hat sie bei dem Gespräch klargemacht, dass erst über höhere Lkw-Mauttarife auf der Brennerachse verhandelt werde (Korridormaut), wenn Tirol Teile wie Verschärfungen des sektoralen Lkw-Fahrverbots zurücknehme.

Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich nach dem Gespräch sichtlich verärgert über die Haltung Văleans: "Am besten wäre es, die Europäische Kommission klagt gegen Tirol, dann wird man sehen, ob unsere Maßnahmen dem von der EU ausgerufenen Green Deal in der Umweltpolitik widersprechen." Tirol werde sicher die Notwehrmaßnahmen (Lkw-Dossiersystem, sektorales Fahrverbot, Nachtfahrverbote) nicht zurücknehmen. Das könne erst der Fall sein, wenn durch höhere Mauten und eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene die Brennerachse beziehungsweise Bevölkerung und Umwelt vom Lkw-Transit entlastet werden. Einziges positives Signal der EU-Verkehrskommissarin: Sie bezeichnete den Brennerbasistunnel als wichtigstes Verkehrsprojekt, auch in der neuen EU-Finanzierungsperiode ab 2021 werde Geld von Brüssel fließen.