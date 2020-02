Bank Austria ortet steigenden Optimismus in der Wirtschaft

Wien - Der Optimismus in der heimischen Wirtschaft ist zuletzt gestiegen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichen Bank-Austria-Konjunkturindikator hervor. Die heimische Wirtschaft dürfte trotzdem heuer nur um ein Prozent wachsen, erwarten die Bankexperten, die damit pessimistischer sind als die EU-Kommission in ihrer gestrigen Prognose, die von 1,3 Prozent Wachstum ausgeht.