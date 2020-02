Es ist raus: Richard Lugner geht mit Ornella Muti zum Opernball

Wien – Richard Lugner hat einen Gast für den Wiener Opernball am 20. Februar gefunden: Der Baumeister wird nach der Absage der Skilegende Lindsey Vonn von der italienischen Schauspielerin Ornella Muti begleitet. „Aus meiner Sicht ist das ein toller Gast", sagte Lugner.

Eigentlich sollte schon am Donnerstag bekannt gegeben werden, wer statt des Skistars an Lugners Seite den Ball besucht. Wenige Minuten vor Start der geplanten Präsentations-Pressekonferenz des Baumeisters ließ das Management von Muti den Termin via Telefon aber platzen: „Sie fühlt sich übergangen und möchte das erst morgen machen", meinte Lugner gestern dazu. „Aber ich mache keine Pressekonferenz mehr, wir machen eine Aussendung", hatte der Baumeister außerdem angekündigt. (APA/TT.com)