Eurozone mit Plus bei Handelsbilanz, Österreich erneut mit Minus

Luxemburg, Wien - Die neunzehn Euroländer haben ersten Schätzungen zufolge 2019 im Vorjahresvergleich ein deutliches Plus im internationalen Handelssaldo verzeichnet. Waren es 2018 noch 194,6 Milliarden Euro, betrug der Handelsüberschuss heuer 225,7 Milliarden Euro, teilte Eurostat am Freitag mit. Österreich wies eine negative Handelsbilanz auf.

Warenausfuhren aus der Eurozone im Wert von 2345,4 Milliarden Euro (Plus von 2,7 Prozent im Vorjahresvergleich), standen Einfuhren aus der restlichen Welt in Höhe von 2.119,7 Milliarden (Plus 1,5 Prozent) gegenüber. Der Handel innerhalb des Euroraums blieb hingegen mit einem Anstieg von 0,9 Prozent auf 1965,1 Milliarden Euro fast unverändert.