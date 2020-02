Ehedrama in Kössen: 56-Jähriger lebte mehrere Tage mit toter Frau im Haus

Kössen – Einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche in Kössen war das Gewaltverbrechen bereits geklärt: Der Ehemann des 52-jährigen Opfers hat bei seiner Einvernahme am Freitag die Tat gestanden. Der Auslöser: ein Streit wegen finanzieller Probleme.

📽|Video: "Nach Leichenfund in Kössen: Ehemann geständig"

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform.

Am Freitag fand auch die Obduktion der Leiche an der Innsbrucker Gerichtsmedizin statt. Und die endete mit einer Überraschung: Wie die Experten herausfanden, „ist die Frau bereits vor mehreren Tagen gestorben“, bestätigt Bernhard Gruber von der Pressestelle der Polizei. Anders ausgedrückt: Der Ehemann lebte offenbar tagelang mit der Leiche seiner Frau im Keller. Auch die Todesursache ist inzwischen geklärt: „Die 52-Jährige ist mit einer Leine erdrosselt worden“, sagt Gruber.

Wie berichtet, haben Arbeitskollegen des Ehemannes die Tote entdeckt. Die Mitarbeiter einer Unterländer Straßenmeisterei haben den 56-jährigen Tiroler am Donnerstagvormittag in der Siedlung Blumenfeld besucht, weil er nicht am Arbeitsplatz erschienen war. Der Mann öffnete zwar die Tür seines Reihenhauses, war aber kaum ansprechbar. Die Folge von Schlafmitteln, die der spätere Mordverdächtige eingenommen hatte. Die Arbeitskollegen begleiteten den Unterländer ins Haus, um auch nach seiner Frau zu sehen. Im Keller entdeckten die Zeugen dann die Leiche der 52-Jährigen.