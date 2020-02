Mallorca geht gegen sexuellen Missbrauch von Heimkindern vor

Palma de Mallorca – Mallorca geht gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in zahlreichen Heimen der spanischen Urlaubsinsel vor. Rund eineinhalb Monate nach Bekanntwerden des Skandals legte der Inselrat ein Maßnahmenprogramm vor. Man wolle insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Lage der Heimbewohner zu verbessern, teilte die Behörde nach einer Sitzung in Palma de Mallorca mit.

Nach Klagen von Sozialarbeitern ist sexueller Missbrauch in vielen der insgesamt 30 Kinder- und Jugendheime Mallorcas, in denen insgesamt rund 350 Minderjährige untergebracht sind, verbreitet. Die Zustände sind seit Jahren ein offenes Geheimnis. Aber erst eine Anzeige wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 13-Jährigen am Heiligen Abend löste eine heftige Debatte aus.