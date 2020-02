Auto kollidierte in Ötz mit Schneepflug: Lenker verletzt

Gegen 18.10 Uhr war der Mann auf der Kühtaier Straße (L 237) in Richtung Ötzerau unterwegs, als er in einer Kurve bei Kilometer 0,5 in die Straßenmitte geriet. Der 32-jährige Lenker des entgegenkommenden Schneepfluges konnte nicht mehr ausweichen. Der Wagen prallte zunächst gegen das Schild des Schneepfluges, dann wurde er am rechten Straßenrand gegen den Randstein geschleudert – und wieder zurück. Dabei wurde der Frontairbag ausgelöst und der 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.