Harte Strafe für ManCity: Kein Europacup 2020/21 und 2021/22

Nyon – Englands Fußball-Meister Manchester City ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden zwei Spielzeiten aus dem Europacup ausgeschlossen worden. Der Club von Startrainer Josep Guardiola muss zudem eine Geldstrafe in der Höhe von 30 Millionen Euro zahlen, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mit. Die "Citizens" werden das harte Urteil aber nicht so hinnehmen.