EU-Kommissarin sorgt in Tirol mit „Schweiz II"-Sager für Eklat

Das machte sie zuvor deutlich. Die höhere Lkw-Korridormaut am Brenner bezeichnete Valean zwar offiziell als gangbaren Weg, doch intern forderte sie dafür ein Abgehen von den Lkw-Fahrverboten in Tirol. Dazu drängt auch Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli. Sie appellierte einmal mehr, Schritte gegen Österreich zu unternehmen.

Doch zurück zum Gespräch in Innsbruck: Das Klima wurde als frostig beschrieben, Platter spricht von einem „unfassbaren Verhalten“ der Verkehrskommissarin. „Es gibt von ihr keine Zugeständnisse, nur wir sollen uns bewegen.“ Aber so könne es nicht gehen. „Ich verstehe schon, dass die EU keine Freude mit unseren Notwehrmaßnahmen hat. Aber Valean wollte nicht einmal über die Korridormaut reden“, empört sich der Landeshauptmann.

An Fakten sei die EU-Delegation ebenfalls nicht interessiert gewesen, heißt es. So seien die Ursachen für die Transitsteigerungen auf 2,5 Millionen Lkw-Fahrten am Brenner sowie die deutliche Zunahme des Umwegtransits durch Tirol in den vergangenen Jahren einfach vom Tisch gewischt worden. Selbst hätten die Kommissarin und ihre Experten nichts präsentiert.