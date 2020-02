US-Staranwalt Avenatti wegen Erpressung von Nike verurteilt

New York - Der umstrittene US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen eines Erpressungsversuchs gegen den Sportartikelhersteller Nike verurteilt worden. Eine Jury in New York sprach am Freitag den 48-Jährigen schuldig, der als Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels in ihrem Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump bekannt geworden ist. Das Strafmaß soll am 17. Juni verkündet werden.