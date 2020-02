Bitter! Bildstein/Hussl verpassten als Vierte im 49er eine WM-Medaille

Geelong – Die Österreicher Benjamin Bildstein und David Hussl haben bei der 49er-WM der Segler vor Geelong in Australien eine Medaille verpasst. Die Weltranglisten-Zweiten waren als Führende in den Schlusstag gegangen, landeten in der Endabrechnung am Samstag aber nur auf Rang vier. Den WM-Titel, ihren bereits sechsten, holten sich die Neuseeländer Peter Burling und Blair Tuke.