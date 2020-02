Sterzinger Carabinieri beschlagnahmten 8,5 Kilo Kokain

Sterzing – Einen Drogenkurier mit 8,5 Kilogramm Kokain im Gepäck schnappten die Carabinieri von Sterzing am Samstag bei einer Routinekontrolle. Der Mann war gegen 5 Uhr Früh mit einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen unterwegs, als ihn die Beamten stoppten.

Weil er von Beginn an einen nervösen Eindruck machte, nicht auf die Fragen eingehen konnte und zudem in Italien schon wegen Drogendelikten angeklagt war, nahmen die Beamten den 45-jährigen Albaner mit auf die Dienststelle.

Dort wurde das Fahrzeug dann genauestens unter die Lupe genommen. Es dauerte nicht lange und die Ermittler fanden im Innenraum des Fahrzeugs acht versteckte Cellophan-Päckchen, in denen sich insgesamt 8,5 Kilogramm Kokain befanden. Der Albaner wurde verhaftet und ins Gefängnis nach Bozen überstellt. Die Drogen sollen jetzt in einem Labor in Leifers genauer untersucht werden. (TT.com)