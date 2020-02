Innsbrucker fiel am Telefon auf Trickbetrüger herein

Innsbruck – Ein 52-Jähriger saß am Freitag einem Trickbetrüger am Telefon auf. Unbekannte erklärte dem Innsbrucker, er habe bei einem Gewinnspiel den zweiten Preis im Wert von 47.000 Euro gewonnen. Ein Geldtransporter werde ihm diese Summe bis spätestens 16 Uhr liefern, so der Anrufer.